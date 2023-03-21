TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B öğrenci proje programlarının sonuçları açıklandı. Öğrencilerinin toplam 95 projesi kabul edilen SUBÜ, bu sayıyla Türkiye’de projesi en çok kabul edilen ilk 10 üniversite arasında yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı toplam 95 proje, TÜBİTAK’ın ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ ve ‘2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ çerçevesinde kabul edildi. SUBÜ, Türkiye’de projesi en çok kabul edilen ilk 10 üniversite arasında yer aldı.

Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO, Arifiye MYO, Ferizli MYO, Pamukova MYO, Sakarya MYO, Sapanca MYO, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği proje programlarında lisans ve ön lisans düzeyinden 88 proje 2209-A, lisans düzeyinden 7 proje ise 2209-B olarak destek kazandı. Bu projeler ile Ar-Ge kültürü kazanacak öğrencilerin mezun olduktan sonra ilgili çalışma alanlarında proje ve yenilik geliştirme yönlerinin güçlenmesi hedefleniyor.

Sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Öğrencilerimizin proje kültürü ile yetişmesi ve yaparak öğrenmesi bizim açımızdan son derece kıymetli. Daha mezun olmadan bu tecrübeyi kazanmış olmaları onların kariyer yolculuklarına büyük katkılar sağlayacaktır. TÜBİTAK’ın öğrencilere sunmuş olduğu proje hizmetinden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimizi ve onlara danışmanlıklarıyla destek olan akademisyenlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.