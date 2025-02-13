SUBÜ, 2024-2025 Yılı Güz Yarıyılı’nda toplam bin 466 öğrencisine +1 Eğitim Modeli çerçevesinde tam zamanlı olarak iş dünyasında yer alma fırsatı sundu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri 2024-2025 Akademik Yılı Güz Yarıyılı’nda da +1 Eğitim Modeli çerçevesinde iş dünyasında yer aldı. Üniversitenin her eğitim düzeyindeki tüm bölüm ve programlarında uyguladığı modelle öğrenciler eğitim süreçlerinin en az bir dönemini tam zamanlı olarak iş yerinde geçiriyor ve deneyim kazanıyorlar. Böylelikle eğitimleri devam ederken kariyer planlaması yapabiliyor, devlet desteğiyle maaş alabiliyor ve mezun olmadan iş sahibi olabilme imkanına kavuşuyorlar. Üniversiteden yapılan açıklamada Güz Yarıyılı’nda ön lisans düzeyinden bin 174, lisans düzeyinden ise 292 olmak üzere toplam bin 466 öğrencinin +1 Eğitim Modeli çerçevesinde işletmelerde mesleki eğitime katıldığı ifade edildi. Öğrencilerin iş yeri deneyimi kazandıkları firma sayısı ise Sakarya içinden 369 ve Sakarya dışından 549 olmak üzere toplam 918 oldu. SUBÜ, pandemi sürecinde de modelin uygulamasını sürdürerek öğrencilerin saha deneyimi kazanmaları noktasındaki kararlılığından taviz vermemiş, süreçte 5 bin 134 öğrenci iş dünyasıyla buluşmuştu.