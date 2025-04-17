SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu tarafından, 8 Nisan ‘Fizyoterapistler Günü’ münasebetiyle teknik gezi ve konferans düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu, ‘Fizyoterapistler Günü’ münasebetiyle Kocaeli Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırma Merkezi’ne teknik gezi düzenledi. SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahim Yıldız rehberliğinde araştırma merkezinde gerçekleştirilen uygulamaları ve kullanılan son teknolojileri yerinde görme fırsatı yakalayan öğrenciler, teknik gezi sonrası Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret ettiler. Gezilerin ardından Akyazı Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü Fizyoterapisti Dr. Fatih Emre Doğan ‘Yumuşak Doku Yaralanmalarında Manuel Terapi Yöntemleri’ başlıklı sunumuyla öğrencilerle buluştu.