SUBÜ öğrencilerinden Emine Selda Kırdemir ÜNİLİG Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya, Özgenur Avcıl ise ÜNİLİG Türkiye Muaythai Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen şampiyonalarda başarılar elde etmeyi sürdürüyor. Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Emine Selda Kırdemir, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 40 üniversiteden 418 sporcunun katılımıyla düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Atletizm Şampiyonası Yüksek Atlama Kategorisi’nde altın madalya kazandı. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Özgenur Avcıl ise Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Muaythai Şampiyonası 67 kg Kadınlar Kategorisi’nde gümüş madalyanın sahibi oldu.