SUBÜ Ferizli MYO Tekstil Teknoloji Programı öğrencileri düzenlenen teknik gezide global nitelikte birçok firma ve sektörü bir araya getiren Texhibition İstanbul 2023 Fuarı’nı gezdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı öğrencileri düzenlenen teknik gezide Texhibition İstanbul 2023 Fuarı’nı gezdi. Öğrencilerin kumaş, iplik ve tekstil aksesuarlarını üreten firmaların ulusal ve uluslararası markalarını tanıyabilmesi, ilgili kişilerle diyalog kurarak merak ettikleri soruları sorabilmesi, güncel moda, trend takibi ve analizi yapabilmeleri amacıyla düzenlenen gezi Öğretim Görevlisi Şebnem Noyat mihmandarlığında gerçekleştirildi. Öğrenciler teknik gezide ayrıca global markalarla bir araya gelmeye imkan sağlayan; üretimin, kalitenin, trendlerin, sürdürülebilirlik ve tasarımın ön planda olduğu ihracat odaklı bir fuarı deneyimleme fırsatı buldu.