SUBÜ Geyve MYO Yönetim ve Gelişim Topluluğu ile Halkla İlişkiler Programı’nın projeleri çerçevesinde Akdoğan İlkokulu’nda kütüphane açıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Gelişim Topluluğu Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Berrin Sarıtunç’un yönettiği proje ve Geyve MYO Halkla İlişkiler Programı’nın sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Akdoğan İlkokulu’nda kütüphane açıldı. Açılış programının ardından proje paydaşları ve çocuklarca ikramlar yapıldı, oyunlar oynandı, balonlar şişirildi ve kitaplar incelendi.