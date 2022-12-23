SUBÜ Proje İnovasyon Topluluğu öğrencileri İstanbul’da yapımı devam eden Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı projesini yerinde inceledi.

SUBÜ Proje İnovasyon Topluluğu öğrencileri İstanbul’da yapımı devam eden Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı projesini yerinde inceledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Proje İnovasyon Topluluğu (PRİNT) öğrencileri İstanbul’da yapımı devam eden Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı projesine teknik gezi düzenledi. 18,5 kilometre uzunluğunda yapılması planlanan 11 istasyondan oluşacak hattın şantiye gezisinde topluluğa SUBÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Süleyman Nurullah Adahi Şahin rehberlik etti. İçtaş İnşaat yetkilileri tarafından ağırlanan öğrenciler, iş güvenliği tedbirlerine uygun şekilde proje çalışmalarını yerinde incelerken, proje mühendislerinden metro inşaatlarının incelikleri ve alanda kullanılan son teknolojilere ilişkin bilgi aldılar.