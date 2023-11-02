SUBÜ Ferizli MYO Moda Tasarımı Programı ile Tekstil Teknolojisi Programı öğrencileri Bursa’ya düzenlenen teknik gezide sektör öncüleriyle tanıştı ve etkinliklerde yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı ile Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerine yönelik olarak Bursa’ya bir teknik gezi düzenlendi. Gezi çerçevesinde Merinos Tekstil Müzesi gezildi ve Bursa Fashion Week Final Organizasyonu’na katılım sağlandı. Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar, Öğretim Görevlisi Fatma Vahapoğlu Çete ve Öğretim Görevlisi R. Seda Yanıkoğlu’nun da katılımıyla düzenlenen gezide Moda Tasarımı Programı öğrencilerinden Şeyma Düzenli ve Nil Şamlı da finalist olarak Bursa Fashion Week’de yarıştı.

Geziye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar, “Bu tarz etkinlikler öğrencilerimizde kreativite, yenilik, özgünlük, iletişim becerisi ve özgüven duygusunu geliştiriyor. Ayrıca sektörün önde gelen isimleri ile bizzat tanışmalarına, iş birlikleri geliştirmelerine imkân sağlıyor. O nedenle teknik gezileri önemsiyor ve değerli buluyoruz. Öğrencilerimizi de katılım için cesaretlendiriyoruz” diye konuştu.