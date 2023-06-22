SUBÜ Denizcilik MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’nın ilk mezunları, 11 aylık sürede yüzde 33,3’lük kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı kısa süre içerisinde yüksek istihdam düzeyine ulaştı. Programın geçen yıl ilk mezunlarını verdiğini belirten Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, mezunların belediye itfaiyeleri, AFAD gibi kamu kurumları ile yangın söndürme birimi ve bazı özel sektör kuruluşlarında istihdam edildiği bilgisini paylaştı.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’nın bağlı olduğu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü’nün Başkanı Öğretim Görevlisi Altuğ Yenginar ise, “İlk olarak 33 öğrencimizi mezun ettik. Bu öğrencilerimizin 11 tanesi istihdam edildi. 11 ay gibi kısa bir sürede yüzde 33,3 gibi yüksek bir istihdam oranına ulaştık. Halihazırda itfaiye personeline her zaman ihtiyaç duyuluyor. 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş depremleri bunların yanı sıra arama kurtarma personellerinin önemini de bir kez daha gösterdi. Dolayısıyla hem itfaiyeci hem de sivil savunma eğitimleri çerçevesinde arama kurtarma personelleri yetiştiren Denizcilik MYO’muzda gelecekte AFAD bünyesinde profesyonel arama kurtarma personeli olarak görev yapmak isteyen öğrencileri de bekliyoruz” diye konuştu.