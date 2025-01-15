SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin hazırladığı ‘Kariyer Merkezi’nde Sunulması Planlanan Hizmet ve Eğitimlere Yönelik İhtiyaç Analizi’ başlıklı proje, MARKA tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KARMER) ‘Kariyer Merkezi’nde Sunulması Planlanan Hizmet ve Eğitimlere Yönelik İhtiyaç Analizi’ başlıklı projesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2024 yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde destek almaya hak kazandı. Proje çerçevesinde; öğrenciler, akademik ve idari personel ile iş dünyası temsilcilerinin merkezden beklentileri belirlenecek. Böylelikle sunulan hizmet ve eğitimlerin niteliği artırılarak, tüm paydaşların ihtiyaçlarına daha uygun çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

Projenin öğrenci ve paydaş odaklı yaklaşımlarının bir göstergesi olduğunu belirten KARMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici, “Merkezimiz öğrencilerimizin ve tüm paydaşlarımızın kariyer planlamalarına destek olmayı sürdürecek. MARKA’nın desteğiyle hayata geçireceğimiz bu proje, geleceğe daha donanımlı bireyler yetiştirmemize ve çalışanların mevcut niteliklerini ve kapasitelerini arttırmalarına katkı sağlayacak” dedi.