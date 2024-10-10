SUBÜ Kalite Komisyonu, YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı değerlendirme süreci ve 2025-2029 Stratejik Planı ile bu süreçte yürütülecek hazırlıklara yönelik toplandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Komisyonu, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık başkanlığında toplandı. Toplantıda Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) kurumsal akreditasyon sürecine odaklanılırken, ana gündem maddeleri arasında 2025-2029 Stratejik Planı ve bu süreçte yürütülecek hazırlıklar da yer aldı. Açılış konuşmasını yapan ve YÖKAK’ın Kurumsal Akreditasyon Programı’na yönelik değerlendirme sürecinin tüm üniversitelere ivme kazandıran kıymetli bir süreç olduğunu vurgulayan Rektör Sarıbıyık, “Bu süreç aynı şekilde üniversitemizin gelecekteki rekabet gücünü artıracak ve uluslararası standartlara uyum sağlama hedeflerine ulaşmak için büyük rol oynayacak. Süreç şu anda stratejik planlarımızla uyumlu bir şekilde ilerliyor. Tüm birimlerimizin aktif katılımı ciddi önem arz ediyor. Bir yandan da bu çalışmalarla birlikte 2025-2029 Stratejik Planı şekilleniyor. Biz temelde akademik yapımızı güçlendirmeyi ve eğitim kalitemizi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Toplantıda detaylı bir sunum yapan Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selcen Vodinalı kurumsal akreditasyon sürecinde kalite standartlarının sağlanmasının üniversitenin ulusal ve uluslararası arenadaki başarısı için kritik önem taşıdığını belirtti. Vodinalı sunumda; akreditasyonun üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarındaki hedeflerini nasıl güçlendireceğine ve buna yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler verdi. Komisyon üyeleri ise sunumun ardından sürece ilişkin önerilerini paylaştı.