SUBÜ depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti. Üniversite tarafından arama kurtarma ve destek personeli, araç, kan ve ihtiyaç malzemesi yardımı hızlı bir şekilde afet bölgelerine gönderilirken; kalıcı mutfak, mont ve ceket ile sağlık personeli destekleri de kısa süre içerisinde depremzedelere ulaştırılacak.

SUBÜ depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti. Üniversite tarafından arama kurtarma ve destek personeli, araç, kan ve ihtiyaç malzemesi yardımı hızlı bir şekilde afet bölgelerine gönderilirken; kalıcı mutfak, mont ve ceket ile sağlık personeli destekleri de kısa süre içerisinde depremzedelere ulaştırılacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli yaşanan ve 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından tüm imkanlarını seferber etti. Yardım çalışmalarını AFAD koordinasyonu ile daha etkin ve sürdürülebilir hale getirmek için SUBÜ AFAD Koordinasyon Kurulu kuruldu. Öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari personellerin yardım süreçlerinde yer alması için SUBÜ Gönül Elçileri Platformu oluşturuldu ve hazırlanan web sitesinden kayıtlar alınmaya başlandı.

SUBÜ arama kurtarma ekibi ile birlikte üniversiteden toplam 28 gönüllü personel ve 7 araç hızlı bir şekilde bölgeye intikal ederek, çalışmalara destek sağlamaya başladı. 650 koli gıda malzemesi tırlara yüklenerek, bölgeye ulaştırıldı. Nakdi yardımlar ise koordinasyon ve etkin kullanım için depremin ilk gününden itibaren AFAD ve Kızılay’ın deprem yardım hesaplarına yönlendiriliyor. Hatay’ın İskenderun ilçesinde bin 500 kişiye sıcak çorba hizmeti başlatıldı. Turizm Fakültesi ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu’nda haftanın 4 günü ekmek ve unlu mamullerin üretimine başlandı. SUBÜ’ye ait Sapanca Park Oteli ise tüm imkanlarıyla AFAD tarafından yönlendirilen depremzedelere hizmet sağlıyor.

Deprem bölgesinde günlük 500 kişilik sıcak yemek çıkacak

Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DAMER) görev yapan öğretim elemanları deprem bölgesindeki inşaatları incelemek ve bakanlık koordinasyon ekiplerine destek vermek için bölgeye giderek, çalışmalarına başladı. Ayrıca bölgede yapılan incelemelerin ardından bir rapor hazırlanarak, ilgili kurumlara sunulacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı’nda görev yapan öğretim elemanı ve öğrencilerin desteği ile mutfak kurularak, bölgedeki yetkililerin göstereceği bir bölgede günlük 500 kişilik sıcak yemek desteği verilecek. Ferizli Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı ile Moda Tasarımı Programı’ndaki öğretim elemanlarının katkılarıyla ihtiyaca yönelik olarak kışlık ceket ve mont dikimi yapılarak, ilgili bölgelere yönlendirilecek. Arifiye Meslek Yüksekokulu’nda bulunan atölyelerde hızlı bir şekilde soba imalatına başlanacak. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan öğretim elemanlarından gönüllü bir ekip oluşturularak, ihtiyaç duyulan bölgelerde görev almaları sağlanacak.