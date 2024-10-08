Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle SUBÜ bünyesinde İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Geniş bir faaliyet alanı bulunan merkezle özellikle iş dünyasının ihtiyacı olan yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve karbon ayak izi konularında ortak çalışmalar yürütülecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle kurulan merkez ile birçok hedef amaçlanıyor. İlk sırada ulusal ve uluslararası düzeyde iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında bilimsel çalışma, proje, planlama, yarışma, seminer, sempozyum ve eğitim faaliyetleri düzenlemek, bu faaliyetlere destek vermek geliyor. Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak merkezin amaçları arasında yer alıyor. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında kamu kurumları veya özel sektörden ilgililere, öğrencilere eğitim vermek, farkındalık artırıcı kurslar, bilimsel toplantılar düzenlemek, toplumu bu konuda bilimsel verilerle aydınlatmak ve bilinçlendirmek hedefleniyor. İlgili konularda ön lisans, lisans ve lisansüstü dersler için laboratuvar ortamları sağlamak ve lisansüstü tez çalışmalarına destek olmak da amaçlar arasında yer alıyor. Merkezin müdürlüğünü Prof. Dr. Ömer Hulusi Dede yürütecek.

Merkezin yürütebileceği faaliyetler

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde; üniversite yerleşkelerinde sera gazı salınımını azaltmak, sıfır atık faaliyetleri ve çevreci uygulamaları planlamak ve gerçekleştirmek için çalışmalar yürütülecek. Öğrencilerin iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, çevresel etkiler ve temel çevre yaklaşımları ile ilgili gerekli bilgi ve uygulama donanımlarını sağlayarak bu bilgi ve beceriler belgelendirilecek. Kamu ve özel sektör için karbon ayak izi ve su ayak izi hesaplaması, karbon ve su ayak izi dengeleme planlaması, yaşam döngüsü analizi, sürdürülebilirlik planı, sıfır atık, atık yönetimi, geri dönüşüm, tüm atık türleri için miktar ve karakterizasyon belirleme, arıtma sistemleri, su kaynaklarının korunması, temiz üretim teknolojileri, yenilenebilir enerji kaynakları araştırma ve uygulama projeleri hazırlanacak. Bu alanda karşılaşılan problemlere çözüm üretilecek, raporlar yazılacak ve danışmanlık hizmeti sağlanacak. İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve temiz üretim konularında ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyesindeki çalışmalarda kurulması gereken deney ve prototip tasarımlara destek sağlanacak. Ara elemanları yetiştirilerek gerekli eğitimler verilecek. Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlar yapılacak.