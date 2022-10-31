SUBÜ Hendek MYO’dan 45 öğrenci ve öğretim görevlisi, İstanbul’da düzenlenen ‘Karavan Show Eurasia’ isimli fuara katıldı. Öğrenciler fuarda karavan ve tiny house tasarımına yönelik teknik detayları öğrenme fırsatı buldu.

SUBÜ Hendek MYO’dan 45 öğrenci ve öğretim görevlisi, İstanbul’da düzenlenen ‘Karavan Show Eurasia’ isimli fuara katıldı. Öğrenciler fuarda karavan ve tiny house tasarımına yönelik teknik detayları öğrenme fırsatı buldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programı’ndan 45 öğrenci ve öğretim görevlisi, Erba Karavan sponsorluğunda İstanbul’da düzenlenen ‘Karavan Show Eurasia’ fuarına katıldı. Fuar öncesinde Erba Karavan’ın fabrikasını gezerek burada firmanın yönetim kurulu başkanı Erdoğan Başoğlu, Öğr. Gör. Sezgin Bıçak ve Öğr. Gör. Ahmet Şen’den üretim süreçlerine ilişkin teknik detayları dinleyen öğrenciler, daha sonra aldıkları bilgiler ışığında fuardaki karavan tasarımlarını incelediler. Gezi ile karavanlar hakkında teknik ve tasarım bilgisi edinen öğrenciler böylelikle tasarım konusunda popüler alanlar olan karavan ve tiny house yönünden farkındalık kazandılar.