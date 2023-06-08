SUBÜ Denizcilik MYO, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilere tanıtıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Serdivan Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerine tanıtıldı. Kocaali’de lise eğitimine devam eden öğrenciler ise tanıtım için Denizcilik MYO’da ağırlandı. Okulun fiziki imkanları, akademik kadrosu ve iş hayatında sağlayacağı avantajlar öğretim elemanları tarafından öğrencilerle paylaşılırken; Türkiye’nin denizcilikteki potansiyeli, büyüme hedefleri ve denizcilik sektörü ele alınan başlıklar arasında yer aldı. 2021 yılı sonuna doğru yeni binasına geçen SUBÜ Denizcilik MYO; teknik donanımı, simülasyon sistemleri ve yetkili denizcilik eğitimi veren bir okul olması gibi sebeplerle ön plana çıkıyor.