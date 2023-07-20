Birçok afette aktif olarak görev alan SUBÜ Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından düzenli aralıklarla verilen eğitimlerle yaşanabilecek afetler için hazır hale geliyor ve müdahale alanlarını genişletiyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Arama Kurtarma Ekibi, yaşanabilecek afet ve kaza durumlarına her an hazır olabilmek ve müdahale alanını genişletebilmek için Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlere devam ediyor. Bu doğrultuda Sapanca ve Kartepe sınırında bulunan Çatalkaya Vadisi’nde gerçekleştirilen eğitimde uygulamalı olarak yaralı tahliyesi, tırmanış ve düğümün incelikleri üzerinde duruldu. AFAD eğitimlerine düzenli olarak devam edeceklerini kaydeden SUBÜ Arama Kurtarma Ekibi Lideri Öğretim Görevlisi Hasip Cana, ekibe yeni katılacak idari ve akademik personellerle Ağustos ayında da bir eğitim yapılacağını vurguladı.

SUBÜ Arama Kurtarma Ekibi yakın zamanda İzmir’i etkileyen Ege Denizi Depremi, Elazığ Sivrice Depremi, Düzce Gölyaka Depremi ve Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan Depremlerinde aktif olarak görev almıştı. Ekip bunların dışında birçok kazaya müdahale etmiş ve sosyal yardımlaşma etkinlikleri gerçekleştirmişti.