SUBÜ akademisyenleri, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nde ‘Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş’ ile ‘Fotoğraf, Gerçeklik ve Bağlam’ başlıklı iki eğitim verdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenleri Doç. Dr. Aykut Yılmaz, Öğretim Görevlisi Dr. Ömer Sezai Aykaç ve Öğretim Görevlisi Dr. Ersin Berk; Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek fotoğraf ve bilimsel araştırma yöntemleri üzerine iki farklı eğitim verdi. Eğitimlere gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren akademisyenler, öğrencilerin hem sanat hem de bilim alanında bilgi ve farkındalık kazanmalarına katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade ettiler.

Sakarya Meslek Yüksekokulu akademisyenleri Doç. Dr. Aykut Yılmaz ve Öğretim Görevlisi Dr. Ömer Sezai Aykaç’ın düzenlediği ‘Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş’ başlıklı eğitime 9 ve 10’uncu sınıf öğrencileri katıldı. Yılmaz ve Aykaç, bilimsel araştırmaların temel yöntemlerini öğrencilere anlattılar. Ayrıca 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde yürütülmesi planlanan 10 haftalık ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimi’ hakkında bilgi verdiler. Eğitim programına katılmak için düzenlenen ankette ise 65 öğrenci gönüllü oldu. Şubat ayında başlayacak eğitim, Doç. Dr. Aykut Yılmaz koordinatörlüğünde yürütülecek.

Ferizli Meslek Yüksekokulu akademisyeni Öğretim Görevlisi Dr. Ersin Berk, öğrencilerle ‘Fotoğraf, Gerçeklik ve Bağlam’ başlıklı eğitimde buluştu. Eğitimde fotoğrafın gerçeklik algısını nasıl etkilediği ve estetik boyutları ele alındı. Ayrıca görsel medyada manipülasyonun gerçeklik algısını nasıl şekillendirdiği, fotoğrafın etik sınırları ve sosyal medyada bağlamından koparılmış imgelerin oluşturabileceği yanlış algılar tartışıldı. Katılımcılar, fotoğrafın toplumsal etkilerini farklı disiplinler üzerinden değerlendirdi. Eğitim sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Berk, eleştirel düşüncenin hem fotoğraf üretenler hem de tüketenler için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Etkinliğin ardından Berk’e çeşitli kitaplar hediye edildi.