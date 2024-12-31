SUBÜ; doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 6 akademik personel alımı için ilana çıktı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ); Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Hendek Meslek Yüksekokulu, Sakarya Meslek Yüksekokulu ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmak üzere akademik personel alım ilanına çıktı. İlanla; 2 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alınacak. Kadrolar için ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek. Başvuru süreci ve sonuçlar https://ilan.subu.edu.tr/ adresinden takip edilebilecek.