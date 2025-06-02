SUBÜ; profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 26 akademik personel alımı için ilana çıktı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ); Rektörlük, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Arifiye Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Geyve Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmak üzere akademik personel alım ilanına çıktı. İlanla; 6 profesör, 4 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi alınacak. Kadrolar için ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek. Başvuru süreci ve sonuçlar https://ilan.subu.edu.tr/ adresinden takip edilebilecek.