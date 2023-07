SUBÜ 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni büyük bir coşkuyla kutlandı. Mezunlara seslenen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Bugün mezun ettiğimiz her bir öğrencimiz artık SUBÜ ailesinin birer ferdi oldular. Hayatlarının geri kalanında bizden birer isim olarak başarılar elde edecekler ve bizleri gururlandırmayı, üniversitemizin adını taşımayı sürdürecekler” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Mezuniyet Töreni, Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu’nda 2 bin 665 mezunla gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik, protokol konuşmaları ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Mezuniyet yemini ve kep atma töreninin ardından düzenlenen DJ performansı sonrasında mezuniyet töreni sona erdi. Depremde kaybettikleri mezunlara, öğrenci ve çalışanlarının yakınlarına ve onlarla birlikte tüm deprem şehitlerine rahmet dileyerek konuşmasına başlayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Akademik yılı ülkemizin yaşadığı büyük depreme rağmen çok ciddi bir sorun yaşamadan tamamladık. Hayat elbette her bir insan için sınavlar, engeller, başarılar, hüzünler, mutluluklar, inişler ve çıkışlarla dolu. Bu yolculukta elde ettiğimiz başarılar arasında üniversiteden mezun olmak; emek, alın teri ve çalışma ile geçen yılların bir nişanesi olduğu için son derece kıymetli. Üniversite yıllarında kazanılan bilgiler, beceri ve yetkinlik ile birlikte edinilen arkadaşlıklar ve dostluklar ömrümüzün geri kalan kısmında çok büyük etkilere sahip oluyor. İşte bugün burada üniversite tecrübesini yaşayan ve mezun olan öğrencilerimiz hayatlarının bir sonraki aşamasına güçlü bir şekilde adım atıyorlar” dedi.

“Bir kısım mezunumuz işe başladı”

Mezunlarının çok şanslı olduğunu vurgulayan Sarıbıyık, “Çünkü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından mesleki uygulama ağırlıklı üniversiteler arasında örnek gösterilen bir üniversiteden, SUBÜ’den mezun oluyorlar. Şanslılar, çünkü: müfredatımız gereği, iş dünyasının içinde en az bir dönem tam zamanlı bulunarak henüz mezun olmadan iş tecrübesi kazandılar. Belki de bir kısım mezunumuz işe başladı bile. Şanslılar, çünkü: sürekli güncellenen iş dünyasında uygulama becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun oldular. Şanslılar, çünkü: yaptıkları sosyal ve kültürel faaliyetler üniversitemiz ayrıcalığıyla sosyal transkriptlerine işlendi. Günümüzde iş dünyası sosyal açıdan donanımlı insanlara öncelik veriyor. Daha sayabileceğimiz birçok ayrıcalığa sahip mezunlarımızın bugünlere gelmesi elbette kolay olmadı. En zor günlerinde bile duaları, maddi ve manevi tüm imkanları ile yanlarında olan ailelerimize teşekkür ediyor, evlatlarınız için dilediğiniz tüm güzelliklerin gerçekleşmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“Yolunuz ve bahtınız açık olsun”

Ailelerin dışında da teşekkür edilmesi gerekenler olduğunu belirten Sarıbıyık, “Akademisyenlerimiz ile gerek üniversite bünyesinde gerekse online ortamda ‘öğrenim kazanımlarının elde edilmesi’ için çaba gösteren çok sayıda çalışanımız oldu. Onlar da büyük bir teşekkürü hak ediyorlar. Şehrimizdeki kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlar daha iyi bir şehir hayatı, daha nitelikli sosyal imkanlar için çaba gösterdiler. İş dünyasının temsilcisi oda, şube, dernek ve sivil toplum örgütlerimize, öğrencilerimizin her daim yanında olan tüm kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. Geride bıraktığımız yıl birçok yenilikle üniversitemizi bir adım daha ileriye taşırken ülkemizin gelişimine de sahadaki sorunlara çözüm üreten Ar-Ge, birçok alanda topluma hizmet ve nitelikli insanlar yetiştirerek katkı sağladık. Bugün mezun ettiğimiz her bir öğrencimiz artık SUBÜ ailesinin birer ferdi oldular. Hayatlarının geri kalanında bizden birer isim olarak başarılar elde edecekler ve bizleri gururlandırmayı, üniversitemizin adını taşımayı sürdürecekler. Mezun olarak bu gurur dolu günün sevincini yaşayan her bir gencimizi tebrik ediyorum. Kariyerlerinde ve hayatlarında kendilerine başarılar ve mutluluklar diliyorum. Severek yapacağınız bir iş, severek yaşayacağınız bir eş mutluluğun anahtarıdır.’ Mutlu olmanız dileklerimle. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” şeklinde konuştu.

“Bugün hepimizin gurur günü”

Sevdiklerinden uzak farklı bir şehirde ailesinin ve arkadaşlarının desteği olmadan başarılı olmasının mümkün olmadığını söyleyen Üniversite Birincisi Mustafa Hızlı, “Bu motivasyon kaynağı ile her zorluğun üstesinden geldim. Hedefler ve heyecanlarla adım attığımız üniversite hayatımızı hedeflerine bir adım daha yaklaşmış mezunlar olarak tamamlıyoruz. Yoğun çalışmalar, sınavlar ve projelerin üstesinden gelmek için çok çaba harcadık. Bazen düştük kalktık ama pes etmedik. Zorluklar bize güçlü olmayı, hayata tutunmayı ve hedeflerimize yürürken karşımıza çıkan engelleri aşmayı öğretti. Bugün hepimizin gurur günü. Başarısı için emek veren arkadaşlarımı kutluyorum. Çalışma hayatına atılan mezun gençler olarak tam bağımsız Türkiye’nin yarınlarını inşa etmek için durmadan çalışacağız. Biliyoruz ki ülkemizin geleceği gençlerin omuzlarında ve bizler bu geleceği şekillendirecek kıymetli bireyleriz. Yahya Kemal’in dediği gibi, ‘Türk Milletinin karakterine en uygun olan prensip, sağlam bir ilim ve fenni temelinde yükselen yüksek bir ahlak ve fazilet sistemidir’. Bana desteğini esirgemeyen aileme, hocalarıma, arkadaşlarıma, akrabalarıma ve üniversitedeki oda arkadaşlarıma, teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan törene AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri ile yakınları katıldı.