Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında Şube Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2023 yılında il ve ilçelerde devam eden projeler ve tamamlanan projelerin değerlendirmesi yapıldı. Tarım sektörünün öneminin yanı sıra kentin tarımsal yapısı ve potansiyeli göz önünde bulundurularak yeni projeler ve çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yürütülen projelerin ilerleme durumu ele alındı. Tamamlanan projelerin sonuçları değerlendirildi ve başarılı sonuçlar elde edilen projelerden örnekler paylaşıldı. Aynı zamanda, devam eden projelerin ilerlemesi ve süreçlerinin takibi üzerinde duruldu.

Bilecik’in tarımsal yapısı ve potansiyeli, tarım sektörüne yönelik yapılacak yeni projelerin belirlenmesinde önemli bir kriter olarak ele alındı. Tarım ve orman alanında daha verimli, sürdürülebilir ve yenilikçi çalışmalar yapılması için fikir alışverişinde bulunuldu. Bu istikâmette, tarımsal üretimde verimliliği artıracak, çiftçilerin gelir düzeyini yükseltecek ve tarım sektörünün gelişimini destekleyecek projeler üzerinde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.