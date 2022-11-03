Şube Müdürleri Derneği 5. Olağan Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleştirildi.

Şube Müdürleri Derneği 5. Olağan Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleştirildi.

Genel kurulda şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan oluşturularak, gündem maddeleri okundu. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Cebeci yaptığı konuşmada, kurulduğu ilk günden bu yana derneğin 3600 ek gösterge olmak üzere makam ve görev tazminatları konusunda büyük mücadele verdiğini ve 3600 ek göstergeyi alarak en önemli kazanımı sağlamış bulunmaktan gurur duyduklarını söyledi. Cebeci, "Derneğimizin bugüne kadar gerçekleştirdiği bürokratik, sendikal ve siyasi ziyaretler ve girişimler meyvelerini vermeye başlamıştır. Bu kazanımın sağlanmasında bugüne kadar konuyla ilgili derneğimiz kurucu üyeleri ve görev yapmış tüm yönetim kurulu üyelerine, dernek yönetim kurulu üyelerimize, katkı sunan, destek veren tüm meslektaşlarımıza, bürokratlarımıza, değerli büyüklerimize, siyasi parti yönetici ve temsilcilerine, sendika yönetici ve temsilcilerine, ilgili bakanlık bürokratları ve bakanlarımıza, Gazi Meclisimizin değerli milletvekillerine, Plan Bütçe Komisyonu üyelerine ve en başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cebeci şunları kaydetti:

"Bizler, kamu yönetiminde kurumsal hafıza olan şube müdürü ve müdürleri sürekli, değişim ve gelişim içinde olmaları ve teknolojiyi yakından takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu genel kurulda yapılacak tüzük değişikliği ile artık sadece şube müdürleri değil, şube müdürü, müdür unvanlarında çalışan ve bu unvanlardan emekli olan kamu görevlileri de derneğimize üye olabilecek ve 30 bin meslektaşımızın sesi olarak güç katacaktır. Şube müdür ve müdür meslektaşlarımızın yıllarca mağdur edilip hak mücadelesi verilerek kazanılan 3600 ek gösterge rakamı ile emekli olan bir müdür hem tazminat rakamı olarak hem de aylık maaşta ciddi bir artış alınacak olmasına rağmen bu genel kurulumuza çok daha fazla bir katılımla büyük bir heyecanı birlikte yaşamamız gerekirdi."

Yönetim ve denetim raporlarının okunarak ibra edilmesinin ardından tüzük değişikliği önerileri okunarak oylandı. Ardından yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçim yapıldı. Yapılan seçim sonucunda oluşan yönetim kurulu asil üyeliklerine; Cengiz Cebeci, Mustafa Göreli, Saniye Yıldırım, Şifauttin Eroğlu, Abdurrahman Ekici, Yener Gül, Hasan Yılmaz, Akın Özdemir ve Haydar Demiray seçildi. Yedek Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Veysel Kızmaz, Dilaver Altınkaya, İzzet Bulgurcu, Cezmi Yıldırım, Ahmet Şerifoğlu, Cemalettin Beldek, Abdülkerim Şahin, Hakan Avcı, Nevzat Cengiz seçildi. Denetim Kurulu asil üyeliklerine; Muhammed Öztürk, Feyzullah Tanrıöver, Ali Vehbi Kurtuluş denetim kurulu yedek üyeliklerine ise Meryem Özkamcı, Abdi Dölek, Dursun Ali Yıldırım seçildi.