Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa’da huzur ve güven ortamının korunması amacıyla şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Özkan emniyet ve jandarma ekipleri tarafından şubat ayında 285 bin denetim yapıldığını anlattı.

Vali Özkan, emniyet ve jandarma birimlerinin her zaman olduğu gibi şubat ayında da etkili bir koordinasyonla güvenlik hizmetlerine devam ettiğini ifade etti.

Ramazan ayı için güvenlik önlemleri alındı

Manisa halkının Ramazan Ayını tebrik eden Vali Özkan, Ramazan Ayında hem sağlıklı gıdaya erişimin sağlanması hem de vatandaşların huzur ve güven içerisinde ibadetlerini icra edebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Vatandaşların huzuru ve sokakların güvenliği için nitelikli çalışmalar yapıldığını söyleyen Vali Özkan, "Milletimizin birliği, bütünlüğü önem hiyerarşisinde en üstte yer alıyor. Bununla ilgili hem önleyici tedbirler hem de operasyonel faaliyetler adli makamların koordinasyonunda titizlikle yürütülmektedir." dedi.

Şubat ayı içerisinde emniyet ve jandarma birimleri tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Vali Özkan, Manisa’da terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 49 kişinin gözaltına alındığını, 11 kişinin tutuklandığını ve 20 kişinin adli kontrol aldığını kaydetti.

Hapis cezası bulunan 366 kişi yakalandı

Vali Özkan ayrıca şubat ayında hapis cezası almış ve cezası kesinleşmiş 366 aranan kişinin yakalandığını belirtti. Vali Özkan, Akhisar ilçesinde araç gaspı yapan ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetinde bulunan kişilere karşı yapılan operasyonda 9 kişinin tutuklandığını 1 kişinin de adli kontrol aldığını ifade etti. Şubat ayı içerisinde 137 ruhsatsız silah ele geçirildiğini belirten Vali Özkan, bu kapsamda 149 kişiye adli işlem uygulandığını aktardı.

Organize suç örgütlerine karşı yapılan operasyonlara da değinen Vali Özkan, şubat ayında organize suç örgütlerine karşı yapılan nitelikli operasyonlar çerçevesinde 21 kişinin gözaltına alındığını, 12 kişinin tutuklandığını, 9 kişinin de adli kontrol aldığını söyledi. Emniyet ve jandarma birimleri tarafından Turgutlu ilçesinde tefecilik, yağmacılık gibi suçlara bulaşan insanlara karşı etkili operasyonlar yapıldığını aktaran Vali Özkan, bu kapsamda 10 kişinin tutuklandığını, 7 kişinin de adli kontrol aldığını kaydetti. Vali Özkan, ayrıca Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinde silah kaçakçılığı ile ilgili yapılan çalışmalarda çeşitli mühimmat ve 6 adet tabanca ele geçirildiğini ifade etti. Dijital ortamda işlenen suçlara da değinen Vali Özkan, bu kapsamda tespit edilen 36 şahıs ve hesapla ilgili adli işlem yapıldığını belirtti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasında trafik hizmetlerinin önemine değinen Vali Özkan, şubat ayında emniyet ve jandarma birimleri tarafından 285 bin civarında denetim yapıldığını, yapılan denetimlerde 42 bin 417 işlem yapıldığını açıkladı. Vali Özkan, güvenlik hizmetlerinin sağlanmasına katkı sağlayan emniyet ve jandarma birimleri ile bu sürece katkı sağlayan Manisalı vatandaşlara teşekkür etti.