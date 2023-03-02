Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca Şubat ayında yapılan kontrollerde hakkında adli makamlarca arama kararı verilmiş 397 şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca Şubat ayında yapılan kontrollerde hakkında adli makamlarca arama kararı verilmiş 397 şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan huzur ve güven uygulamaları ile yol kontrol ve aramalarda şubat ayında 145 bin 84 şahıs sorgulandı, yapılan sorgulamalar ile adli makamlarca farklı suçlardan aranan 397 şahıs yakalandı. Şahıslardan 38’i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.