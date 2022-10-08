Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Sarı-Lacivertli ekipte teknik hoca Cüneyt Karakuş’un yardımcı antrenörlüğünü yapan tecrübeli isim Suat Kerçin görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Sarı-Lacivertli ekipte teknik hoca Cüneyt Karakuş’un yardımcı antrenörlüğünü yapan tecrübeli isim Suat Kerçin görevinden ayrıldığını açıkladı.

Çaycumaspor A Takımında yardımcı antrenörlük görevini sürdüren ve ayrılma kararı alan Kerçin sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi; "Çaycumasporumuz A Takımı yardımcı antrenörlük görevimden gördüğüm lüzum üzerine ayrılıyorum. Bundan sonraki süreçte Çaycumaspor Altyapımız, ve Futbol Okulumuz ile ilgili çalışmalarıma devam edeceğim."