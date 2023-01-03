Hakem Suat Arslanboğa, 21.kez Kayserispor’un maçında düdük çalacak. Suat Arslanboğa’nın yönettiği maçlarda Kayserispor 8 kez kazandı.
Hakem Suat Arslanboğa, 21.kez Kayserispor’un maçında düdük çalacak. Suat Arslanboğa’nın yönettiği maçlarda Kayserispor 8 kez kazandı.
Malatya Bölgesi hakemi Suat Arslanboğa, Süper Lig’in 17.haftasında oynanacak Kayserispor-Karagümrük maçında düdük çalacak. Tecrübeli hakem, Kayserispor’un bugüne kadar Kayserispor’un 20 maçını yönetti. Bu maçlarda Kayserispor 8 galibiyet 7 yenilgi alırken 5 kez de berabere kaldı. Suat Arslanboğa’nın yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri:
Kayserispor-Başakşehir 1-2
Trabzonspor-Kayserispor 4-1
Manisaspor-Kayserispor 0-1
Karşıyaka-Kayserispor 3-2
Samsunspor-Kayserispor 0-1
Antalyaspor-Kayserispor 1-0
Sivasspor-Kayserispor 1-1
Antalyaspor-Kayserispor 3-1
Kayserispor-Boluspor 3-0
Kayserispor-Konyaspor 1-1
Kayserispor-Kasımpaşa 0-0
Sivasspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Boluspor 3-0
Kayserispor-Karabükspor 3-2
Kayserispor-Pazarspor 6-1
Kayserispor-Akhisarspor 1-0
Kayserispor-Beşiktaş 2-2
Altay-Kayserispor 3-0
Kayserispor-Alanyaspor 1-2
Kayserispor-İstanbulspor 1-0
Suat Arslanboğa, Karagümrük’ün de 4 maçını yönetti. Bu maçlarda kırmızı siyahlı ekip 2 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi aldı. Suat Arslanboğa’nın yönettiği maçlarda Karagümrük’ün alydığı sonuçlar şöyle:
Adana DS-Karagümrük 5-0
Altay-Karagümrük 0-1
Ankaragücü-Karagümrük 2-2
Karagümrük-Büyükçekmece 2-1
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