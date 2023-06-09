Kayseri’de uzun dönemdir inşaat sektöründe hizmet veren Suat altın İnşaat’ın konkordatosu mahkeme tarafından kaldırıldı.

Bir süre önce geçirdiği ekonomik kriz sebebiyle konkordatoya başvuran Suat Altın Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Turizm Emlak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi atanan kayyım tarafından yönetiliyordu. Konuyla ilgili Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen ilandan yapılan yargılama sonucunda konkordato davasının reddine, davacı borçlu şirket hakkında konkordato komiserlerinin görevleri dahil verilmiş tüm ihtiyati tedbirlerin kaldırılmış olduğundan yeniden karar verilmesine yer olmadığına, atanan kayyımın görevlerinin kaldırılmasına karar verildiği duyuruldu.

Kayyım ataması sonlandırılan ve konkordato talebinin reddine karar verilen Suat Altın İnşaat’ın nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu oldu.