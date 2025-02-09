Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi 19 Yaş Altı ve 15 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası-Milli Takım Seçmeleri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşti. 6-9 Şubat tarihleri arasında yapılan mücadelelerde kadın ve erkek kategorilerinde şampiyon takımlar belli oldu.

15 yaş ve altı erkeklerde Deniz Yıldızları Spor Kulübü şampiyon olurken, Denizkızı Spor Kulübü ikinci, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Çanakkale Üniversitesi Spor Kulübü birinciliği kazandı, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü ikinci, Enerji İş Spor Kulübü üçüncü oldu.

19 yaş altı erkeklerde Derin Ege Spor Kulübü Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, Deniz Yıldızları Spor Kulübü ikinci, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü üçüncü sırayı aldı. Aynı yaş grubunda kadınlarda Deniz Yıldızları Spor Kulübü şampiyon olurken, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Enerji İş Spor Kulübü üçüncü oldu.

Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalyalar, TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan ve federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi. Törene TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Celal Kavaz, Dumlupınar Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Tekeli, Kütahya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tuna Şimşek Aslan ve diğer yetkililer katıldı.

"Uluslararası başarılara uzanan yarışmalar düzenlemeye devam edeceğiz"

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamada, organizasyonun büyük bir katılım ve rekabet içinde geçtiğini vurgulayarak, "Sualtı hokeyinde sezonun ilk şampiyonluklarını kazanan takımları tebrik ediyorum. Uluslararası başarılara uzanan yarışmalar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan ise, "Tüm takımlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Dereceye giren kulüplerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.