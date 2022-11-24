Türkiye’nin en fazla arkeolojik kazı çalışmasının yürütüldüğü Muğla’da yer üstü arkeolojik kazı çalışmalarının yanında deniz altı kazı çalışmaları da yılın 12 ayı devam ediyor. Marmaris Bozburun mevkisinde iki ve Datça bölgesinde bir olmak üzere üç ayrı noktada devam eden su altı arkeolojik kazı çalışmaları ile Muğla su altı arkeolojik kazı çalışmalarında da ilk sırada yer alıyor.

Türkiye’nin en fazla arkeolojik kazı çalışmasının yürütüldüğü Muğla’da yer üstü arkeolojik kazı çalışmalarının yanında deniz altı kazı çalışmaları da yılın 12 ayı devam ediyor. Marmaris Bozburun mevkisinde iki ve Datça bölgesinde bir olmak üzere üç ayrı noktada devam eden su altı arkeolojik kazı çalışmaları ile Muğla su altı arkeolojik kazı çalışmalarında da ilk sırada yer alıyor.

Yılın 12 ayı devam eden su altı arkeolojik kazı çalışmalarında Bozburun mevkisinde yer alan bölgede Akdeniz Koruma Derneği tarafından deniz dibi yüzeyindeki balıkçı ağları temizleniyor. Kültür Bakanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü arasında imzalanan protokol sonrası Akdeniz Koruma Derneği tarafından önce deniz altındaki ağlar tespit edildi. Tespit edilen ağların yerleri şamandıra ile sabitlendi. Belirlenen ağlar gırgır teknesi ile denizden çıkarıldı. Şu ana kadar 17 balıkçı ağı deniz dibinden karaya çıkarıldı.

Deniz dibinde tespit edilen balıkçı ağlarının tamamının arkeolojik alan üzerinde bulunduğunu belirten Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya, “Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Kültür Bakanlığı ile birlikte burada bir arkeolojik kazı gerçekleştiriyor su altında. 2007 yılından itibaren bölgede konuşlanmış eski bir balık çiftçiliğinden kalma çok sayıda atık ağ, araba lastikleri ve çöpler kazı alanının tam üzerinde bırakılıp gidildiği için bu ağların temizlenmesinin Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü ile beraber Kültür Bakanlığı ile yaptığımız ortak protokol ile beraber bir plan çerçevesinde gelip hepsini tespit ettik. Tespit ettiğimiz ağların tamamı arkeolojik alan içerisinde kalan alanlar. Bu temizlik aslında arkeolojik bir çalışmanın rahat yürümesi için yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü de destek verdi bu çalışmaya. Bu çalışma bu ağların temizlenip kazın çok daha rahat bir şekilde önünde engel olmadan uzun dönemli bir kazı olması tahmin ediliyor. Akdeniz Koruma Derneği olarak biz tamamen su altındaki operasyona destek veriyoruz. Ağları tek tek tespit ettik. Bunlarla ilgili daha detaylı açıklamalarda bulunacağız. Biz burada topyekun bir temizlik yapmadık. Kazı alanını temizlemek için geldik. Şu anda bu çalışmayı devam ettiriyoruz” dedi.

Akdeniz Koruma Derneği Proje Koordinatörü ve Eğitim Yöneticisi profesyonel dalgıç Özkan Anıl, “Bu antik kazı üzerinde yapacağımız temizlik operasyonu için çalışmaya Eylül ayında başladık. Bu üçüncü seferimiz. İlk geldiğimizde bu bölgede dalarak muhtemel tehdit olabilecek ağları tespit ettik. Bunlar 14 tane idi. İkinci sorti geldiğimizde bu ağların hangilerini kaldırabiliriz diye hesap yaptık. Hepsini kaldırabilmek üzere bir kapasite geliştirdik. Hepsini kundakladı ve ayrıldık. Bu gelişimizde ise bu ağları denizden alacak balıkçı teknesi gırgır teknesi ile geldik. Bu yaptığımız çalışma esnasında biz görmediğimiz ağları da yakaladık. 14 ağ oldu 20 tane oldu. Hemen hemen bugün itibari ile 17 tanesini almış bulunuyoruz. Yaptığımız sistem çok iyi çalıştı. Hiç bir fire vermeden şu ana kadar 17 tane ağı aydık. Bu ağlar daha önce 2007 yılında buradan çıkartılan kültür balıkçılığı yapan balık çiftliklerinden artan ve çok ani olarak bu bölgeden çıkarılmak zorunda kalan ve kesip kesip bıraktıkları ağlar.

Mümkün olduğu kadar sistemi bozmadan bu ağları temizledik” dedi.