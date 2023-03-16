Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi çerçevesinde “Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin Klinik Eğitimi ve Kırsala Yönelik Hizmet Kalitesinin Arttırılması Projesi”nin uygulanmasına ilişkin protokol imzaladı.

Protokol çerçevesinde, bir yıl süreyle SÜ Veteriner Fakültesi eğitim altyapısının geliştirilmesi ve Hayvan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde buzağı kayıplarının azaltılması hedefleniyor. Protokolde, KOP kırsalında ultrasonla uygulamalı eğitim ve sağlık hizmeti verilmesi, ameliyathane kamera sistemiyle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması da planlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, SÜ Veteriner Fakültesinin bünyesindeki küçükbaş ve büyükbaş havyan hastanelerinin Türkiye’nin en güçlü hastaneleri arasında yer aldığını söyledi. Bu anlamda KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile iş birliği geleneğinin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Akademisyen arkadaşlarımızın öncü çalışmalar yapıyor olması kıymetli. Konya Ovası hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan sayısı bakımından oldukça önemli bir ova. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yeşil kampüs, yeşil enerji, çeşitli pilot uygulamalarda Tıp Fakültemiz ve Teknoloji Fakültemizdeki çalışmalarda daha önce iş birliği gerçekleştirdik. KOP - Selçuk Üniversitesi iş birlikleri öncü bir konuma sahip. Diğer üniversitelerde model olarak uygulanabiliyor. Bu anlamda da çok mutluyuz. Veteriner Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu, Hayvan Hastanesi Başhekimimiz Prof. Dr. Hüseyin Erdem ve ekibine teşekkür ediyorum. Hayvan Hastanemizde Hüseyin Erdem hocamızın ve arkadaşlarımızın çalışmaları çok değerli. Protokolümüzün hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, Selçuk Üniversitesi ile iş birliği yapmanın kendileri açısından değerli olduğunu belirterek, “Özellikle hayvan hastanesi konusu, ülkemizin hayvan haklarına bakışı açısından da önemli. Hayvan hastanesinde yapılan çalışmaları kıymetli buluyoruz. Gerek küçükbaş gerek büyükbaş gerek evcil veya yaban hayatı hayvanlarının tedavi ediliyor olması değerli. Bu anlamda projemizin özellikle akademik anlamda eğitime yönelik boyutunun da olması, öğrencilerimizin sunulan sistemle doğrudan irtibat kurabilmesi, muayene süreçlerini takip edebilmesine imkan sağlanması bizim için önemli. Protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Protokol törenine SÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu, SÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Erdem ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Tarımsal Kırsal Kalkınma Koordinatörü Ümit Yorgancılar eşlik etti.