Su uzmanı Prof. Dr. Yusuf Demir, "El Nino sıcak hava dalgası kuzeyden gelen soğuk hava dalgasını baskılamasıyla bir yerde tutuluyor. Bu baskılama sonucunda ani yağışlar meydana geliyor. Haziran sonlarına doğru bir kırılma bekliyoruz. Sıcak hava dalgasının Türkiye üzerine gelmesi ve bunun da ani kuraklık ve sıcak hava dalgası oluşturması bekleniyor" dedi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına sebep oldu. Samsun’da 2 hafta içinde 2 kere sel felaketi yaşandı. Bu sel felaketi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce iş yeri, ev ve ekili tarım alanları sular altında kaldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, son yağışları değerlendirdi. Haziran ayının yaşanmasına rağmen yaz mevsiminin gelmediğini belirten Prof. Dr. Yusuf Demir, yağışlar sonrası ciddi bir kuraklık riskinin ortaya çıkacağını tahmin ettiğini belirtti.

"Toplam yağışın neredeyse tamamını bu 3 ayda almış bulunuyoruz"

Son aylarda hem Türkiye’nin hem de dünyanın bu iklim değişiminden ciddi anlamda etkilendiğini ifade eden Prof. Dr. Demir, "Samsun bu değişimlerden ciddi etkilenen illerden bir tanesidir. Son 3 aylık yağış ortalamalarına baktığımızda toplam yağışın neredeyse tamamını bu 3 ayda almış bulunuyoruz. Normalde almamız gereken yağışın 3 katını aldık. Sıkıntı olan yağışın ani ve şiddetli yağışların kısa sürede düşmesidir. Bir de toprağın doygun olması sebebiyle bu yağışın yüzey akışa geçmesidir. Bunun sonucunda ise sel felaketinin beraberinde gelmesidir. Uzun yıllık hesaplamaların üzerine bu yağış düştüğünde ister istemez bu felaketi yaşıyoruz. Maalesef bu sene küresel iklim krizine paralel olarak El Nino etkisinde kendini göstermeye başlamasıyla ciddi anlamda iklim değişikliğini yaşıyoruz. Mevsimlerin çok ciddi kaydığını görüyoruz. Şu anda neredeyse yaz ayının ortasına gelmemize rağmen daha yazı göremedik. Hala ilkbaharda o yağışlı dönemi alıyoruz. Bu ayın böyle geçmesi bekleniyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi açısında bunun bir risk olduğunu, geçmiş yıllarda yaşadığımız süreç ve denizden dağlara çıkan hava tabakasının bıraktığını ani yağışların şiddetli selleri beraberinde getireceği bilinen bir gerçektir. Önümüzdeki süreçlerde tedbirli olmakta fayda var. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün son yayınladığı raporlara göre El Nino sıcak hava dalgası kuzeyden gelen soğuk hava dalgasını baskılamasıyla bir yerde tutuluyor. Bu baskılama sonucunda ani yağışlar meydana geliyor. Haziran sonlarına doğru bir kırılma bekliyoruz. Sıcak hava dalgasının Türkiye üzerine gelmesi ve bununda ani kuraklık ve sıcak hava dalgası oluşturması bekleniyor. Bu hava mücadelesi önümüzdeki 15 gün kadar devam edecek" diye konuştu.

"Çiftçiler sebzelerini ekip dikemediler"

Küresel iklim değişikliğinin tarımsal anlamda çok ciddi sıkıntıları beraberinde getirdiğini söyleyen Demir, "Hâlâ çiftçilerimiz tarlasına sebzelerini ekip dikemediler. Çünkü hala yağış alıyoruz. Dikilen fidelerin çoğu ise hastalandı ya da çürüdü. Nemli havanın devam etmesi yaşam kalitemizi de etkilemiştir. Bundan sonraki süreçte de böyle bir sürecin devam etmesine karşı özellikle yerel yönetimlerin 24 saat teyakkuzda olması lazım. Önümüzdeki bir 15 günlük süreçte yine Karadeniz Bölgesi’nde zaman zaman belirli yerlerde ani şiddetli yağışlar alma ihtimalimiz vardır. Samsun ilk periyotta yaklaşık 65-70 kilogram metrekareye yağış aldı. Bu son periyottaki yağışta 50-55 kilo civarında, bölgeye göre değişmekle birlikte doygun topraklara geldiği müddetçe selleri meydana getirebilir. Burada yaz aylarının süreci çok önemli" şeklinde konuştu.