Afyonkarahisar’da su ürünlerinin korunması ve sağlıklı çoğalmalarına yönelik denetim yapıldı.

Denetimler Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Denetimler sonrası kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise “İlimizde Su ürünleri istihsal sahalarında su ürünleri stoklarının korunması balıkların en az bir kere üreme yapabilmesi için denetim yapılmıştır. İstihsal sahalarında, bakanlığımız tarafından belirlenen tür, boy, zaman, yer ve av araçları bakımdan program dahilinde denetimlerimiz yapılmaktadır. Denetimlerimiz yıl boyu il ve ilçe müdürlükleri kontrol elemanları tarafından devam etmektedir” dedi.