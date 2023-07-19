S.S. Batıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Altan Görecek, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Edip Yağan ile bir araya geldi. Ziyarette Aydın Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Özgür Atacan da bulunurken kooperatiflerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Gerçekleşen ziyarette kooperatiflerin sorunları, Batıköy Kooperatifi’nin çalışma şartlarının düzenlenmesi, dalyanlarının öncelikle amacı dışında kullanımının ve yasa dışı avcılığın önlenmesi, kayıt dışı ve düzensiz göçmen kaçakçılığının engellenmesi gibi konular gündeme geldi.

Kooperatiflerin yaşaması ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi adına Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Su Ürünleri Birliği ve Kooperatiflere her türlü desteğin sağlanacağını ifade edilirken; Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Kooperatif Başkanı Mustafa Altan Görecek’e görevinde başarılar diledi.