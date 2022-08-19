İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından, Balıkçılık Genel Av Sezonu öncesinde, su ürünleri karaya çıkış noktalarında elektronik nakil belgesi düzenlemeye yetkili olan İstanbul su ürünleri kooperatifleri temsilcilerine nakil belgesi düzenlenmesi ve karekod uygulaması hakkında eğitim verildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından, Balıkçılık Genel Av Sezonu öncesinde, su ürünleri karaya çıkış noktalarında elektronik nakil belgesi düzenlemeye yetkili olan İstanbul su ürünleri kooperatifleri temsilcilerine nakil belgesi düzenlenmesi ve karekod uygulaması hakkında eğitim verildi.

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması hedefiyle avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin istihsal alanından ilk satışının yapıldığı noktaya nakledilmesi sırasında nakil belgesinin bulunması zorunlu kılınmıştı. Bu kapsamda balıkçılara elektronik sistem üzerinde anlık olarak avladığı su ürünlerinin miktarını girişi yapabilme imkanı tanıyan elektronik seyir defteri; avlanılan balığı karaya çıkış noktasından ilk satışının yapılacağı noktaya nakledilebilmesine imkan tanıyan elektronik nakil belgesi uygulamasına geçilmişti.

Vatandaşlar ise elektronik belgelendirme sistemi ve sistem üzerinden alınan belge üzerinde bulunan karekod sayesinde tükettikleri balıkların hangi tekne tarafından, nerede, ne zaman ve ne tür av aracı ile avlanıldığını görebilme imkanına sahip olmuştu.

Bu kapsamda, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği’nin talebi doğrultusunda 1 Eylül 2022 tarihi itibari ile başlayacak Balıkçılık Genel Av Sezonu öncesinde, su ürünleri karaya çıkış noktalarında elektronik nakil belgesi düzenlemeye yetkili olan ilimiz su ürünleri kooperatifleri temsilcilerine nakil belgesi düzenlenmesi ve karekod uygulaması hakkında eğitim düzenlendi. Eğitim programına İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İl Müdür Yardımcısı Rafet Aydın, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Sabri İrfan Soysal, İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdoğan Kartal ile Kooperatif başkan ve üyeleri katıldı.

Toplantıda İl Müdürlüğü personeli Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Sadettin Doğu tarafından bilgilendirme de yapıldı.