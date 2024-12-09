Sakarya Geyve Doğantepe Barajı ve Pamukova Turgutlu Göleti’nin tamamlanarak su tutulduğunu ve bununla beraber 6 bin 950 dekar tarım alanının sulanacağının haberini veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Sulu tarımla birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Sakarya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Bu çerçevede Sakarya Geyve Doğantepe Barajı ve Pamukova Turgutlu Göleti’nin tamamlanarak su tutulduğunu haberini veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, gövde dolgusu tamamlanarak su tutmaya başlayan Sakarya Geyve Doğantepe Barajı’nda depolanacak su ile 5 bin 970 dekar, Pamukova Turgutlu Göleti’nde 980 dekar olmak üzere toplam 6 bin 950 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı.

“Milli ekonomiye yıllık 70 milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir”

Temelden 53 metre yüksekliğe sahip Sakarya Geyve Doğantepe Barajı’nın 3,29 milyon metreküp temelden 29,9 metre yüksekliğe sahip Sakarya Pamukova Turgutlu Göleti’nin 320 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Balta, “Doğantepe Barajı ve Turgutlu Göleti ile bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projelerin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2024 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 70 milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir” diye konuştu.