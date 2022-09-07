Selçuk Üniversitesi (SÜ) Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST finalinde 10 ödül almaya hak kazandı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST finalinde 10 ödül almaya hak kazandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz’in ödül töreni gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. 30 Ağustos’ta açılışı yapılan TEKNOFEST Karadeniz’de teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne gösterileri, konserler ve etkinlikler düzenlendi. Festivalde Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, insansız savaş araçları, yerli Atak helikopterleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait F-16 uçakları ile SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın akrobasi uçuşları da gerçekleştirildi. 154 binin üzerinde takım ve 600 binin üzerinde yarışmacı ile 81 il ve 107 farklı ülkeden başvuru kabul eden TEKNOFEST 2022 finaline 8 takım ile katılan Selçuk Üniversitesi farklı kategorilerde 10 ödülü hak etti.

TEKNOFEST 2022’de Öğr. Gör. Enes Yücel’in danışmanlığındaki SÜ Kapsül Hyperloop Takımı, “Hyperloop Geliştirme Kategorisi”nde; Dr. Öğr. Üyesi Murat Köklü’nün danışmanlığını yaptığı Nane & Limon Takımı da “Türkçe Doğal Dil İşleme Serbest Kategorisi”nde birincilik ödülü kazandı. Her iki takıma da ödüllerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Hakan Terzioğlu’nun yaptığı MYS Sancak Takımı,“Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil” kategorisinde "Görsel Tasarım Ödülü" aldı. Yine Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışmasında danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Hakan Terzioğlu’nun yaptığı MYS Tuygun Takımı, "Cankurtaran İHA" adlı projesiyle “Gümüş Performans Ödülü”nün sahibi olurken Prof. Dr. İnci Kara’nın danışman olduğu SÜ Kapsül TheGuardians of Heart Takımı, “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım” kategorisinde ikinci oldu. Ayrıca Öğr. Gör. Enes Yücel’in danışmanlığındaki SÜ Kapsül Hyperloop Takımı,“Hyperloop Geliştirme Kategorisi”nde “Teknik Tasarım Raporu Ödülü” ve “Teknoloji Gösterim Ödülü”; Dr. Öğr. Üyesi Hakan Terzioğlu’nun danışmanlığını yaptığı MYS Sancak Takımı, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Hidromobil kategorisinde “Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü” kazandı. Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Murat Köklü’nün yaptığı Nane & Limon Takımı, “Türkçe Doğal Dil İşleme Serbest Kategorisi”nde “En İyi Sunum Ödülü”; BulaNut Takımı da “Gıda ve Tarım Kategorisi”nde “Teşvik Ödülü”ne layık görüldü.

TEKNOFEST 2022’de ödül almaya hak kazanan ve finale kalan takımları tebrik eden Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 hedeflerine ulaşmak için çizdiği yol haritası olan ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ ve TEKNOFEST, aydınlık Türkiye’nin mimarları olacak olan gençlerimizin de önünü açıyor. Selçuk Üniversitesi olarak bizler de tüm imkanlarımızı öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve bilimsel projeler için seferber ettik. Gençlerimizin ufkunu genişleten, onlara yol gösteren, onların yarınlara daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasına katkı sunan projelere destek veriyoruz. Çünkü gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Her zaman onların yanında olmalıyız ki Türkiye, ilelebet güçlü kalabilsin” dedi.