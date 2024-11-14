Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su birikintisi sorunu çözüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde yapılan çalışmayla aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su birikintisi sorununa köklü çözüm getirildi. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, İstanbul Caddesi’ndeki asfaltı trimer makinesi ile kazıyarak, plentmiks temel ve binder asfalt serdi. Ayrıca, yola boyuna eğim verilerek, yağmur suyu ana hattı ile ızgaraları yenilendi. Böylece yağışlarda caddede su birikintilerinin oluşmasının önüne geçilmiş oldu. Gece yapılan çalışmayla sürücülerin, yayaların ve esnafın mağduriyeti giderilmiş oldu.