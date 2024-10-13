Kepez Belediyesi, kış mevsimi öncesi şiddetli yağışlarda taşkın riskini azaltmak amacıyla açık su tahliye kanallarında temizlik çalışması başlattı.

Kepez Belediyesi, 12 Şubat tarihinde şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinin tekrarlanmaması için önlemlerini alıyor. Sel riskine karşı ihtiyaç olan bölgelerde yağmur suyu drenaj kanalı inşa edilirken, mevcut su tahliye kanallarının da temizliği yapılıyor. Bu kapsamda ilk temizlik çalışması ilçeyi ikiye bölen ve yaklaşık uzunluğu 14 kilometre olan su tahliye kanalında yapıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Antalya Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan kanalda taşkın riskini azaltmak ve çevre kirliliği şikâyetini ortadan kaldırmak amacıyla ıslah çalışması gerçekleştirdi. Kepez Belediyesinin desteğiyle, aşırı yağışlarda suyun tahliyesinde önemli bir payı olan kanal atıklardan, zeminde biriken çamurdan, çöplerden ve bitkilerden temizlendi.

Su tahliye kanallarında kış hazırlığı

Kepez Belediyesi de, sorumluluğunda bulunan ve üzeri açık olan su tahliye kanallarını yaptığı temizlik çalışmasıyla kış mevsimine hazırlıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Habibler, Sütçüler, Hüsnü Karakaş ile Baraj mahallelerinde bulunan su tahliye kanallarında suyun akışının düzenli olmasını sağlamak amacıyla temizlik çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında kanallardaki çöpler, zeminde biriken çamur ile bitkiler iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. Su taşkını riskine karşı acil yapılması gereken çalışmaları başlattıklarını hatırlatan Başkan Mesut Kocagöz, “Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğümüz, Devlet Su İşleri Antalya Bölge Müdürlüğümüz ile güçlerimizi, imkânlarımızı birleştirerek, su taşkınlarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Dereleri ıslah ediyoruz. Su tahliye kanallarının genel temizliğini yapıyoruz. Bazı bölgelerde caddelerdeki yağmur suyu drenaj kanalını, ana hatlara bağlıyoruz” dedi.

“Yatırım planımızı yaptık”

İlçenin bazı noktalarında yağmur suyu drenaj kanalına ihtiyaç olduğunu ve yatırım planını yaptıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, “Su baskını riskini en aza indirebilmek için uzun vadede yapılması gereken yatırımlar da var. Örneğin ilçemizi ikiye bölen ve su tahliyesinde ana taşıyıcı olan Ünsal Mahallesi ile Düden Çayı arasındaki kanalın derinleştirilmesi ya da duvarlarının yükseltilmesi gerekiyor. İlçemizin bazı bölgelerinde yağmur suyu drenaj kanalına ihtiyaç var. Bu ihtiyacı da ASAT Genel Müdürlüğümüzle karşılayacağız. Yatırım planlamamızı yaptık. İnsanımızın mutluluğunu ve konforunu merkeze alan bir belediyeyiz. Bu anlamda vatandaşımızın aşırı yağışlarda evlerinde güven içerisinde oturması, sokağında güven içerisinde yürüyebilmesi için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Kepezli hemşehrilerim bundan emin olsunlar” ifadelerini kullandı.