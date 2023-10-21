Antalya’nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Beyrebucak İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik "Okullarda Gıda Güvenilirliği”, “Su Tasarrufu” ve “Gıda İsrafı" konulu etkinlik düzenlendi.

‘16 Ekim Dünya Gıda Günü’ nedeniyle İl Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü birlikte ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitim programı organize etti. Beyrebucak İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik yapılan etkinlikte İlçe Tarım Orman Müdürlüğünce görevli gıda mühendisleri tarafından “Okullarda Gıda Güvenliği”, “Su Tasarrufu” ve “Gıda İsrafı" konularında eğitimler verildi.

Su kaynaklarının nasıl tüketildiğine dikkat çekildi

Öğrencilere gıda ve su tasarrufunun önemini anlatan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda üretiminde harcanan su miktarlarından örnekler vererek, gıda israfı ile su kaynaklarının nasıl tüketildiğine dikkat çekti.

Bu yıl tüm dünyada “Su hayattır, su gıda demektir, kimseyi geride bırakma” teması ile kutlanan Dünya Gıda Günü etkinliğinde öğrencilere ayrıca gıda hijyeni, gıda zehirlenmeleri, el yıkamanın önemi de anlatıldı.

“Musluğu açık bırakmayın”

Küresel gıda ve su israfı konusunda miniklerde farkındalık geliştirmeyi amaçlayan etkinlikte konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, “Bu seneki Dünya Gıda Günü’nün konsepti, “Su Hayattır, Kimseyi Geride Bırakma” temasıdır. Bizim ülkemiz de gıda israfında dünya endeksinde birinci sırada ne yazık ki. Bu yüzden sevgili çocuklar, sizden sonra gelecek kardeşleriniz susuzluk çekmesin, musluğu açık bırakmayın” ifadelerini kullandı.