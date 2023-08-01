Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu için iş yeri önü ve kaldırımı hortumla yıkamayı 1 ay boyunca yasakladı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi DİSKİ Genel Müdürlüğü, son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği ile birlikte uzun yıllar daha gündemde olacağı anlaşılan kuraklığa karşı bazı tedbirler almak için harekete geçti. Bu çerçevede özellikle su tüketiminin arttığı yaz aylarında içme suyunda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla 1-31 Ağustos arasında iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamalarının hortumla yapılmaması kararı alındı, tedbirlerin yetersiz olması halinde yeni yasaklar hayata geçirilecek. Alınan kararla, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıta ekiplerinin yapacağı tespitler neticesinde kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. maddesi uyarınca 1295 lira idari para cezası uygulanacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, sıcak havaların başlamasıyla birlikte içme suyu tüketiminin arttığını bu nedenle içme suyunun heba edilmemesi gerektiğini söyledi. İçme suyunun en temel ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tutşi, suda kentte yaşayan tüm vatandaşların hakkının bulunduğunu ifade etti. İçme suyunun tasarruflu şekilde kullanılmasının önemine değinen Tutşi, “2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun 2’inci maddesinin 1. fıkrasının c bendi gereğince; DİSKİ Genel Müdürlüğü sorumlu olduğu bölge sınırları içinde su kaynaklarını korumak ve bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, konusunda görevli ve yetkilidir” dedi.

DİSKİ’nin su tasarrufu için gerekli çalışmaları yaptığını belirten Tutşi, “Son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği ile birlikte uzun yıllar daha gündemde olacağı anlaşılan kuraklık ve kuraklığa karşı ülkemizde ve dünyada önemli çalışmalar yapılırken DİSKİ Genel Müdürlüğü de bu konuda üzerine düşeni yerine getirmek için, içme-kullanma suyu ve tarımsal sulama sektörlerinde su kayıplarının takibini yapmakta, yürütülen projeler ile su verimliliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam etmekte, suyun tasarruflu kullanımına yönelik gerekli tedbirleri almak için çalışmalar yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de su tüketimine değinen Tutşi, “Türkiye’nin kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1.400 m3 civarında olduğu görülmektedir. Buna göre Türkiye, su azlığı yaşayan bir ülkedir. 2040 yılı için nüfusumuzun yaklaşık 100 milyon olacağını öngörülmektedir. Bu durumda, 2040 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının yaklaşık 1.120 metreküp olacağı hesaplanmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin gelecekte su sıkıntısı çeken ve su stresi olan bir ülke olma ihtimalini göz önüne sermektedir. Türkiye’nin su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetimini sağlamak gayesi; ülkenin bütün vatandaşlarını, sektörlerini ve kurum/kuruluşlarını doğrudan alakadar eden milli bir meseledir” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’da su tüketimi bilincinin oluşması gerektiğine vurgu yapan Tutşi “İlimizdeki su kaynaklarının korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasındaki temel amaç, su tüketiminde farkındalığı oluşturmak, su kullanımındaki genel kültürümüzü geliştirmek, suyun tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek, gelecek nesillere suyumuzu miras bırakmak, gereksiz su kullanımını azaltmak. Ayrıca Türkiye geneli kişi başına düşen su miktarının 190 litre olduğu, Diyarbakır’ da üretilen su ihtiyacının günlük 2 katı yani 300 litrenin üzerinde tüketiyoruz. Normal şartlarda ürettiğimiz su 2 milyon kişiye yetmesine rağmen; bilinçsiz ve aşırı su tüketiminden dolayı 1 milyon nüfusa ancak yetmektedir” diye konuştu.

Mevcut tedbirlerin yetmemesi halinde yeni tedbirlerin alınacağını belirten Tutşi, “İlimizde özellikle su tüketiminin arttığı yaz aylarında öncelikli olarak insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla idaremizce Dicle Barajından temin edilerek vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırılan ve musluktan doğrudan içilebilen değerli suyumuzun kullanımında tüm vatandaşlarımızda duyarlılık oluşturup, vatandaşlarımızın insani tüketim amaçlı kullandığı sularda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek için tedbirler almaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.