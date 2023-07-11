Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin su tahliye kanalı girişine çarparak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, 09.00 sıralarında Konya - Isparta yolu Apa Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan Musa Ö., idaresindeki 07 LJA 75 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su tahliye kanalı girişine çarptıktan sonra takla atarak durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Sadık Poyraz’ın (81) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Musa Ö. ve araçta bulunan Fatoş Ö. ile Zakine P. ise yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Sadık Poyraz’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazaya karışan otomobil emniyet otoparkına kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.