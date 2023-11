Hatay’da görünümüyle dikkat çeken su sümbülleri, Asi Nehri’nin üzerini kısım kısım kaplamaya devam ediyor. Nehrin üzerini kaplayan sümbüllerden dolayı su adeta görünmez oldu.

Lübnan’da doğan ve Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan Asi Nehri’nin Hatay’daki bölümünü kısım kısım su sümbülleri kaplamaya devam ediyor. Su sümbülleri, Asi Nehri’nin Antakya ilçesinden geçtiği kısımları da bölge bölge kapladı. Su sümbüllerinden dolayı adeta nehir de su görülmez hale geldi. Devlet Su İşleri tarafından Asi Nehri’nde ıslah çalışmaları sürdürülüyor. Ters akmasıyla bilinen Asi Nehri’nin üzerinde dikkat çekici bir görüntü oluşturan su sümbüllerinin suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu biliniyor.

“Temizliyorlar ama yine aynı şekilde oluyor”

Asi Nehri üzerini kaplayan su sümbüllerinin kötü görüntü oluşturduğuna dikkat çeken Vecih Kelahmetoğlu, “Burası Asi Nehri, gördüğünüz gibi her yeri ot kaplamış. Çok kötü gözüküyor, siz de görüyorsunuz. Her yıl bu zamanlar böyle oluyor. Temizliyorlar ama yine aynı şekilde oluyor” dedi.

“Sümbülleri güzel buluyorum fakat balıklar için de iyi değil”

Su sümbüllerinin balıklar için iyi olmadığına dikkat çeken Kazım Çoksever, “Burası Küçük Dalyan, yeni sanayi köprüsü Asi Nehri. Asi Nehri’nin üzerinde şimdi su sümbülleri var. Her yer böyle temizlenmedi daha. Sümbülleri güzel buluyorum, balıklar için de iyi değil. Balıklar için oksijen yönünden iyi değil”

Asi Nehri’nde temizlik işlemlerinin yapıldığını belirten Eşref Alak, “Burada nehrin temizliği yapılıyor. Asi’nin üzerinde şu an su sümbülleri var. Su sümbülü hiçbir işe yaramaz. Her yıl böyle nehrin üzerini kaplar. Bütün her taraf sümbül” şeklinde konuştu.