Tepebaşı Belediyesi Mustafa kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, 2023 Bahar Dönemi yetişkin ve çocuk eğitimleri için kayıt talepleri 16 Mart Perşembe günü alınmaya başlıyor.

2023 Bahar Dönemi de yetişkin ve çocuklar için başlıyor. 11 Nisan Salı tarihinde başlayacak dersler için kayıt talepleri https://havuz.tepebasi.bel.tr/talep/ üzerinden 16 Mart saat 09.00 itibari ile başlayacak. 24 Mart’a kadar devam edecek kayıt taleplerinin ardından başlayacak eğitimlerden 5-18 yaş arası çocuklar ve 19 yaş üzeri yetişkinler yararlanabilecek. Kurslarla ilgili her türlü detaya ve başvuru formuna duyuru afişinde yer alan QR kod üzerinden ulaşılabiliyor.