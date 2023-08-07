Akçakoca’ya bağlı Melenağzı köyünün kronik hale gelen su ve yol sorunu çözüme kavuşturuluyor. Düzce Milletvekili Ercan Öztürk Sakarya’dan su temin edileceğini söyledi.

AK Parti teşkilatları Melenağzı köyünde yaşanan sorunları yerinde incelemek üzere Akçakoca’ya gitti. Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve teşkilat üyelerinden oluşan ekibe önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’te dahil oldu.

Öztürk, yapılan çalışmalar ile Melenağzı köyünün su sorunun artık gündemden çıkacağını ifade ederek “Akçakoca Karadeniz’e açılan kapımız. Melenağzı köyünün sorunlarını zaten biliyorduk. Yol ve su sorunları takip ettiğimiz konulardı. Bu konuda yaptığımız çalışmaları Melenağzı köyü sakinleri ile paylaştık. Su sorununda artık sona geldik. Sakarya’dan suyumuzu alıyoruz. Bununla da yetinmeyeceğiz. Geçtiğimiz yıl kayıp kaçağın önüne geçmek için Melenağzı’nda ishale hatlarını yenilemiştik. Hem Sakarya’dan su alacağız hem de kendi mevcut hattımızı iyileştirerek su sorununu gündemden çıkaracağız” dedi.

Karayolları Genel Müdürü davet edilecek

Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerini Akçakoca’ya davet edeceklerini dile getiren Milletvekili Öztürk “Yol sorunu ile alakalı yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımız ile paylaştık. Çalışmalarımız devam ediyor. ilgilileri buraya davet edip, sorunları yerinde, beraber görmüş olacağız. Köy halkının sorduğu sorun nedir, nasıl çözülecek, hangi takvimde yapılacak gibi sorular da yetkili isimlerce yanıtlanacak. Ulaştırma Bakanımız bu bölgeyi de gayet iyi biliyor. Bir an önce bu konuyu çözüme kavuşturarak gündemden kaldırmak istiyoruz” diye konuştu.

“Amaç konforlu bir yaşam sürmeleri”

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise Melenağzı sakinlerinin konforlu bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını vurgulayarak “Melenağzı’nda gerek yakın zamanda yaşadığımız sel afetinden kaynaklı gerek önceki eksiklikler nedeniyle bazı sorunlar yaşanıyor. Bununla alakalı Milletvekillerimiz, bizler, İl Genel Meclis Başkanımız belli çalışmalar yaptık. Su sorunun çözülmesi noktasında işi belli bir noktaya getirdik. Derdimiz vatandaşımızın konforlu bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri. Hayat sürdükçe eksikler bitmeyecektir. Bizde elimizden geldiği kadarıyla vatandaşımıza hizmet getirme derdindeyiz. Melenağzı’nın kronik sorunları vardı. Geçici çözümler yerine kalıcı bir çözüm üretmek istedik. Buda kolay olmadı. İnşallah en kısa zamanda sorunları ortadan kalmış olacak” şeklinde açıklama yaptı.