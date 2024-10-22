DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri 4 ayrı köyde meydana gelen su sorunlarına müdahalede bulunarak, köylülerin suya ulaşmasını sağladı.

Düzce’de köylerden oluşan sorunlara anında müdahale ederek çözüme ulaştıran Düzce İl Özel İdaresi, 4 ayrı köyün su sorununu kısa süre içerisinde çözdü. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yayla, Yörük, Küçükmehmetler ve Aydınpınar köylerinin ana su şebeke hatlarındaki arızalar giderildi. Aydınpınar Köyü ana su deposu temizliği yapılarak, köylerin daha sağlıklı ve temiz suya ulaşması sağlandı. Ekipler vatandaşların temel ihtiyacı olan suya erişimini sağlamak için çalışmalara devam edecek.