Tokat’ta baraj gölünde su seviyesinin düşmesi sonucu kayalık alan ortaya çıktı.

Tokat’ta baraj gölünde su seviyesinin düşmesi sonucu kayalık alan ortaya çıktı.

Almus ilçesinde tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılık yapılan baraj gölünde su seviyesi yüzde 28’e düştü. Yaz aylarında tarımsal sulama, elektrik üretimi için suyun bırakılması yetersiz yağış ve kuraklığın da etkisiyle barajda su seviyesi kıyı şeridinden yaklaşık olarak 200 metre çekildi. Suların çekilmesiyle Türk bayrağının dikili olduğu kayalık alan ortaya çıktı. Yaz aylarında çevresi su ile kaplı olması nedeniyle tekne ile gidilen kayalığa yürüyerek gitmek mümkün oldu. Yöre sakinlerinden Fatih Mehmet Karlı, her yıl aynı manzaranın yaşandığını söyledi. Barajda bir önceki yıla göre su seviyesinin daha iyi olduğunu belirten Karlı, kış mevsiminde yağışlarla birlikte su seviyesinin yükselmesini beklediklerini ifade ederek, "Suyun azalması insanları tedirgin ediyor. Burası doğa güzellikleri ile meşhur bir yer. O nedenle insanlar su seviyesinin düştüğünü görünce şaşırıyor" dedi.

Mehmet Bingöl, su seviyesindeki düşüşün balık tesislerini olumsuz etkilediğini kaydetti. Yöre sakinlerinden Yusuf Karaca ise barajın tam dolu olduğunda kayalık alanın tamamen suyla kaplandığı dile getirdi.