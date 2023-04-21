Bayburt’ta şehir merkezinin ortasından geçen Çoruh Nehri’nin su seviyesi kar sularının erimesi, yağışların bol olması nedeniyle yeniden yükseldi.

Kışın donan ve su seviyesi bir hayli azalan Çoruh Nehri, bahar aylarının gelmesiyle birlikte dolarak eski su seviyesine ulaştı. Çoruh Nehri’ni bahar aylarında daha çok taşkınlarla hatırlayan Bayburtlu vatandaşlar, geçen senelerde yaşanan kuraklık nedeniyle nehrin su seviyesinin azalmasından dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, Çoruh’un bu sene doluluğundan memnun olduklarını söylediler. Çoruh Nehri’nin Bayburt’a ayrı bir güzellik kattığını ifade eden vatandaşlar, Çoruh Nehri’ni daha çok yüksek su seviyesiyle görmeye alışkın olduklarını ifade ettiler.

Nisan ayının sonuna kadar karların erimesiyle birlikte kar sularının iyice su seviyesini yükselteceğini söyleyen Ahmet Demiröz isimli vatandaş, "Türkiye’de yaşanan yağmur olayı Bayburt’ta sistematik bir şekilde etkili oldu. Diğer illerde yağmur aşırı şekilde yağdı ve sele neden oldu. Bayburt’ta durum böyle olmadı, çok fazla yağış oldu ama sistematik bir şekilde olduğundan afete neden olmadı. Bu yağışlar ise Çoruh’un su seviyesini en az 2 katına çıkardı. Bu gördüğünüz su seviyesi daha da yükselecektir. Nisan ayının sonuna kadar karlar iyice eriyecek ve kar sularıyla birlikte su seviyesi bir hayli artacaktır" dedi. Şeref Arslan isimli vatandaş ise geçen sene Çoruh’un suyunun neredeyse kuruma noktasına geldiğini belirterek, "Geçen sene yazın neredeyse Çoruh Nehri kuruyacaktı, dibi gözüküyordu. Balıklar görünüyordu, balıklar daha derin yerlere doğru akın ediyorlardı. Son zamanlarda yağan yağışlar, Çoruh’un bu şekilde yükselmesine neden oldu. Bu su seviyesi daha da yükselir, dağlardaki karlar eridiği sürece yükselmeye devam edecektir. Öyle bir zaman gelecek ki su seviyesi bayağı bir yükselerek taşacak, köprünün üzerine çıkacak" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, Bayburt’ta hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 8 ila 10 derece arasında değişkenlik gösterecek, gece saatlerinde ise hava sıcaklığı eksi 1 ile 3 derece arasında olacak.