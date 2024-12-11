Selçuk Üniversitesi (SÜ), “QS Dünya Üniversite Sıralaması: Sürdürülebilirlik 2025” çerçevesinde dünyadaki bin 751 üniversite arasında 857’inci, Asya’da 661 üniversite arasında 251’inci ve Türkiye’de ise 14’üncü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

QS Dünya Üniversite Sıralaması üniversitelerin “çevresel etki”, “sosyal etki” ve “yönetişim” alanlarındaki zorluklarla başa çıkma yeteneklerini ölçen göstergelere ve BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi doğrultusunda yürütülen araştırmaların etkilerini analiz eden bir metodolojiye dayanıyor. Selçuk Üniversitesinin bu alanda sergilediği performans, öğrencilerin daha sürdürülebilir bir yaşam için bilinçlenmesine de katkı sağlıyor. Eğitim ve araştırma alanındaki hedeflerini sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda sürdüren Selçuk Üniversitesi, bu başarıyla geleceğe yönelik sorumluluklarını güçlendirmeye devam ediyor.