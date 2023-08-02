Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile Havza ilçesi Kavaklıoğlu Mahallesi’nde yıllardır yaşanan su problemi çözülüyor.

SASKİ ekipleri kentin kırsal bölgelerinde su ile ilgili problem yaşayan mahallelerin sorunlarını tek tek çözüyor. İl genelinde ekiplerin hummalı çalışması aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Havza ilçesi Kavaklıoğlu Mahallesi’nde vatandaşların yıllardır yaşadığı su problemi SASKİ’nin yaptığı çalışma ile ortadan kaldırılıyor. 2022 yılında yapımı tamamlanarak hizmete alınan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden alınarak Gidirli Mahallesi’ne getirilen Avrupa standartlarında arıtılmış içme suyu, yapılan çalışmayla Kavaklıoğlu Mahallesi’ne ulaştırılacak. Ekiplerin yoğun mesai yaptığı bölgede 2 bin 500 metrelik su hattının döşemesi tamamlandı. Mahalleye hızla içme suyu verileceği belirtildi.

"2024’te içme suyu ve altyapı sorunu yaşayan mahallemiz kalmayacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kırsal bölgelerde bulunan mahallelerin su sorununu çözmek için SASKİ ekiplerinin gayretle ve özveriyle çalıştığını belirterek, “Bu iş gönül işi. Sorunu çözmek de, suyu getirmek de bizim işimiz. Ne pahasına olursa olsun mutlaka vatandaşlarımızı sağlıklı içme suyuna kavuşturacağız. Bu amaç doğrultusunda ekiplerimiz gece-gündüz demeden çalışıyor. Söz verdiğimiz gibi 2024’te içme suyu ve altyapı sorunu yaşayan mahallemiz kalmayacak. Bu hedefe her gün biraz daha yaklaşıyoruz” dedi.

2 bin 500 metrelik içme suyu hattı tamam

Kavaklıoğlu Mahallesi’nde yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren SASKİ’de görevli Mimar Beyza Budal ise “2022 yılında yapımı tamamlanarak hizmete alınan Havza İlçesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden alınarak Gidirli Mahallesi’ne getirilen Avrupa standartlarında arıtılmış içme suyunu, döşediğimiz yeni hat ile Kavaklıoğlu Mahallesi’ne ulaştırıyoruz. 2 bin 500 metrelik içme suyu hattının imalatı tamamlandı. En kısa sürede Kavaklıoğlu Mahallesi’ne su teminini sağlayacağız” şeklinde konuştu.