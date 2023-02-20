Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında depremzedeleri yalnız bırakmayan Selçuk Üniversitesinin (SÜ) akademik ve idari personeli ile öğrencileri Alaeddin Keykubat Yerleşkesindeki Türk Kızılay Kan Alma Birimine giderek Kan Bağışı Kampanyasına destek veriyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında depremzedeleri yalnız bırakmayan Selçuk Üniversitesinin (SÜ) akademik ve idari personeli ile öğrencileri Alaeddin Keykubat Yerleşkesindeki Türk Kızılay Kan Alma Birimine giderek Kan Bağışı Kampanyasına destek veriyor.

Deprem bölgesindeki ihtiyaçlara göre yardım malzemesi göndermeye devam eden ve nakdi yardım kampanyası başlatan Selçuk Üniversitesinin akademik ve idari personeli ile öğrencileri, Alaeddin Keykubat Yerleşkesindeki Türk Kızılay Kan Alma Birimine giderek kan bağışı için form doldurdu. Uygun şartları taşıyanlar, kan bağışında bulundu. Türk Kızılay Konya Kan Bağışı Merkezine günlük ortalama 300 ila 400 ünite arasında bağış gerçekleşiyor. Türk Kızılay Selçuk Üniversitesi Kampüs Kan Alma Birimine de günlük ortalama 25 ila 40 ünite arasında kan bağışı yapılıyor. Hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arasında kan bağışının yapılabildiği birimde toplanan kanlar, Ankara’daki Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezine gönderiliyor. Merkezin; kan tahlili, stok, dağıtım merkezi olarak çalıştığı belirtiliyor. Kan bağışında bulunacak kişilerin ilk olarak www.kanver.org sitesini takip edip kan bağışına engel bir durumlarının olup olmadığına dair ön bilgi edinmesi, daha sonra merkezlere gitmesi gerekiyor. Böylece kan merkezlerindeki meşguliyetin azalacağı; işleyişin hızlanacağı ifade ediliyor. Kan bağışında bulunacak bireylerin 18 - 65 yaş arasında sağlıklı bireyler olması ve kan bağışına tok karna gitmeleri gerektiğine dikkat çekiliyor.